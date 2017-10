Chi lo ha apprezzato in apertura ai concerti estivi dei Kasabian e Paul Weller deve segnarsi questa data: il 3 novembre 2017 esce Sugar Rush, il primo disco solista di Nic Cester, ex frontman degli australiani Jet che ha saputo riconquistare attenzione grazie ai suoi energici live assieme ai Milano Elettrica.

Alfiere di quel rock anni Settanta che sa di nostalgia e sesso, Nic Cester ci ha messo qualche anno a tornare in pista e lo ha fatto con l’aiuto dei potentissimi Calibro 35, vale a dire una delle migliori band italiane in circolazione, che ha registrato con lui l’album. La produzione di Sugar Rush è stata affidata a Jim Abbiss, già con i Queens Of The Stone Age e gli Arctic Monkeys.

Nic Cester festeggerà l’uscita del disco con due show nella natia Australia (a Sydney e Melbourne). Le presentazioni in Italia sono ancora da annunciare e non si hanno notizie in merito al possibile tour successivo, ma è assai probabile che sarà accompagnato dalla band di nove elementi dei Milano Elettrica, con due batterie e una sezione di fiati, composta da Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.

L’album di Nic Cester è stato anticipato da Psichebello, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming, da lui definito “Il brano più psichedelico del disco, e il momento che sottolinea le capacità dei musicisti italiani con cui ho avuto il piacere di lavorare”, e dal nuovo singolo Eyes On The Horizon accompagnato da un video ufficiale imperdibile.

