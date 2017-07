Niccolò Fabi, le foto del concerto a Pistoia del 13 luglio 2017

Niccolò Fabi si è esibito giovedì 13 luglio 2017 al Pistoia Blues all’interno del suo tour estivo. Di seguito le foto del concerto.

Reduce da un 2016 ricco di soddisfazioni, l’artista capitolino sta festeggiando il ventesimo anno di carriera: “Capelli”, il singolo che lo lanciò a Sanremo all’interno delle Nuove Proposte, venne pubblicato nel 1997. Il singolo fece parte de “Il Giardiniere”, il suo lavoro di debutto prodotto dal guru romano Riccardo Sinigallia.

Un anno ricco di premi per il suo album “Una Somma Di Piccole Cose”, ottavo capitolo della sua carriera incensato da fan e critica; critica che lo ha premiato con la Targa Tenco nella categoria “Album Dell’Anno”. “Una Somma di Piccole Cose” arriva dopo due anni nei quali Fabi ha collaborato con i concittadini e amici Daniele Silvestri e Max Gazzè, con i quali ha inciso il disco “Il Padrone Della Festa” ed è stato impegnato per un lungo tour italiano per quasi due anni.

Il tour estivo, già iniziato da alcuni giorni, continuerà con altre serate in programma in tutta Italia per il periodo estivo. Dopo una lunga pausa, Fabi sarà al Palalottomatica di Roma il prossimo 26 novembre per quella che, al momento, è l’unica data autunnale annunciata nei palasport.

Fotografie a cura di Alice Lorenzini

Comments

comments