Nick Cave And The Bad Seeds, le foto del concerto di Milano del 6 novembre 2017

Nick Cave And The Bad Seeds si sono esibiti lunedì 6 novembre 2017 al Forum di Assago (MI). Il cantautore australiano è attualmente impegnato in un tour europeo per promuovere “Skeleton Tree”, il suo ultimo studio album pubblicato dalla Bad Seeds LTD il 6 settembre 2016. Registrato tra il 2014 e il 2016 con il collaboratore di lunga data Warren Ellis, durante le registrazioni il figlio di Nick Cave Arthur è morto per un incidente, fatto che ha influenzato la stesura dei pezzi.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Nick Cave And The Bad Seeds, le foto del concerto di Milano

