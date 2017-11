Dopo il successo delle date autunnali, Nick Cave and The Bad Seeds torneranno in Italia durante l’estate del prossimo anno per un’unica data martedì 17 luglio 2018, nel contesto del Lucca Summer Festival, a distanza di cinque anni dall’ultima volta in cui il cantautore australiano ha calcato il palco della kermesse toscana.

I The Bad Seeds si sono formati nel 1983 dopo che il gruppo precedente di Cave, The Birthday Party, si è disintegrato in seguito a una burrascosa ultima sessione di registrazione a Berlino. Libero dalle costrizioni di quello che è stata una tradizionale, anche se straordinaria, rock band, Cave assemblò un nuovo gruppo di visionari musicisti in modo da spingersi oltre i confini del rock contemporaneo.

L’acclamato “Skeleton Tree“, l’ultimo disco di Nick Cave and The Bad Seeds, è stato pubblicato nel 2016, ed è dedicato alla memoria e ispirato dalla morte del figlio dell’artista, Arthur, caduto accidentalmente da una scogliera sotto effetto di allucinogeni.

Nick Cave and The Bad Seeds tour 2018

Martedì 17 luglio 2018

Lucca Summer Festival

A breve info prevendite

Comments

comments