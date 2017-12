Nickelback tour 2018, un concerto in Italia a giugno

I Nickelback torneranno in Italia per un’unica data nell’estate del prossimo anno. Il “The Feed Machine Tour” infatti farà tappa al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 19 giugno 2018. Per l’occasione i Nostri saranno accompagnati da ospiti di eccezione, i Seether.

Un’ottima opportunità quindi per i fan italiani, che avranno modo finalmente di assistere a una nuova esibizione della formazione canadese dopo la cancellazione dei due concerti in programma in Italia nel mese di ottobre del 2015.

“Feed the Machine“, il nono album dei Nickelback pubblicato lo scorso giugno, è un lavoro che segna un ritorno a sonorità più heavy e convincenti per la band capitanata da Chad Kroeger.

Nickelback tour 2018

Martedì 19 giugno 2018 – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 Dicembre.

Comments

comments