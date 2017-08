Nikki Sixx, in uscita a ottobre una nuova edizione di The Heroin Diaries

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione di “The Heroin Diaries” di Nikki Sixx, testo autobiografico nel quale la rockstar racconta il suo viaggio all’Inferno (e ritorno) durante la registrazione dello storico album dei Mötley Crüe, “Girls, Girls, Girls”, pubblicato nel 1987. E sono trascorsi anche dieci anni dalla fondazione dei Sixx:A.M., band con la quale il bassista ha esordito proprio nel 2007 con “The Heroin Diaries Soundtrack“.

In occasione di questi importanti traguardi, Nikki Sixx ha annunciato la pubblicazione delle nuove edizioni del libro e dell’album, che verrà ristampato in digital LP, CD, CD / DVD, oltre all’uscita di un’edizione speciale in vinile e per finire di una graphic novel che ripercorre le vicende del testo. La Ten Year Anniversary Edition di “The Heroin Diaries” includerà nuovi capitoli che descrivono gli ultimi dieci anni di vita del musicista, una nuova copertina e foto inedite, e sarà in vendita dal prossimo 24 ottobre. La re-release di “The Heroin Diaries Soundtrack” vedrà invece di nuovo coinvolti James Michael e Dj Ashba e una nuova versione della hit del 2008 dei Sixx:A.M., “Life Is Beautiful” e sarà disponibile dal 27 ottobre.

Nikki Sixx ha più volte confessato di essere stato ringraziato da alcuni fan, che hanno trovato grazie alla lettura di “The Heroin Diaries” la forza per uscire dalla spirale della droga, e ha inoltre dichiarato che scrivere la sua autobiografia ha contribuito a salvare la sua stessa vita.

