Uscirà venerdì 1 settembre 2017, a due anni di distanza da “Frasi e fumo”, il nuovo album di Nina Zilli e si intitolerà “Modern Art“. Il progetto discografico contiene 11 canzoni inedite interamente scritte dalla cantautrice ed è stato prodotto da Michele Canova. L’uscita del disco è stata anticipata dal singolo “Mi hai fatto fare tardi“, il brano è nato dalla collaborazione di Nina con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Nina Zilli – Modern Art – La tracklist e copertina dell’album

Domani arriverà (modern art)

Ti amo mi uccidi

1XUnattimo

Mi hai fatto fare tardi

Il punto in cui tornare

Notte di luglio

Butti giù feat. J-AX

Il mio posto qual’è

IGPF

Sei nell’aria

Per un niente

Come un miracolo

Di seguito, il video di “Mi hai fatto fare tardi”.

