Il nuovo EP dei Nine Inch Nails si intitola “Bad Witch” e verrà pubblicato il 22 giugno 2018. L’ultima opera dei NIN andrà a completare così la trilogia iniziata nel 2016 con “Not The Actual Events” e proseguita nel 2017 con “Add Violence”. “Bad Witch” è già disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale della band in tutti i formati con merch in edizione limitata ed esclusiva.

Inoltre, i Nine Inch Nails si imbarcheranno in un tour mondiale a partire dalla prossima estate, che toccherà anche molti Paesi europei, tra i quali, per ora, l’Italia non appare, per poi tornare negli Stati Uniti con il “Cold and Black Infinite North America 2018 Tour”, accompagnati dai The Jesus and Mary Chain come band di supporto.

Bad Witch – La copertina

Bad Witch – la tracklist del disco

1. Shit Mirror

2. Ahead of Ourselves

3. Play the Goddamned Part

4. God Break Down the Door

5. I’m Not From This World

6. Over and out

