Nitro, nuovo album in arrivo entro la fine dell’anno

Entro la fine del 2017 Nitro pubblicherà un nuovo album di inediti, e la notizia arriva direttamente dall’account Twitter del rapper della Machete. Ieri, infatti, è comparso un messaggio rivolto a fan e colleghi che lascia poco all’immaginazione: “Amici che rappano, lo so che ogni anno vi prendete tutto ed è il vostro anno. Ma quest’anno zitto zitto esco anche io col disco, occhio”

Nitro a due anni distanza dal disco d’oro raggiunto con l’album “Suicidol” è pronto a tornare protagonista.

Ultimamente il rapper vicentino è apparso in forma smagliante, come dimostra la strofa scritta per “Trankilo”, brano contenuto nell’ep di Vegas Jones, diventata a mani basse una delle più forti degli ultimi mesi e che potete ascoltare qui sotto. Per quanto riguarda il nuovo progetto discografico, al momento non c’è altro da dire, ma presumibilmente arriveranno presto delle novità.

Comments

comments