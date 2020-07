No Borders Music Festival 2020, il calendario degli eventi

No Borders Music Festival 2020 ha annunciato i primi tre nomi della sua lineup. La rassegna, che anche quest’anno si terrà presso i Laghi di Fusine a Tarvisio (UD), vedrà una lineup composta da artisti di fama nazionale ed internazionale, che si esibiranno in una zona di confine tra Italia, Austria e Slovenia raggiungibile a piedi o in bicicletta.

In un calendario in fase di definizione, in questa prima tranche sono presenti i nomi di Luka Sulic, noto per far parte del duetto d’archi capace di mescolare musica classica e rock 2 Cellos, e gli italiani Brunori SAS ed Elisa; l’artista calabrese sarebbe dovuto essere protagonista di un tour primaverile nei palasport, al quale sarebbe seguita una serie di date estive negli open air. Quella di Tarvisio è quindi una delle prime date di supporto all’ultima fatica discografica “Cip!”.

I biglietti per gli eventi, in vendita al costo di 5 euro, sono già disponibili su Ticketone. Tutte le esibizioni inizieranno alle ore 14.

A parlare della rassegna sono il direttore del festival Claudio Tognoni e il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette:

Le nostre montagne, i nostri laghi, la nostra foresta e i nostri altopiani permettono di vivere la musica e le proprie passioni in maniera eco sostenibile grazie agli ampi spazi e alla natura incontaminata. La grandezza di un evento non viene determinata solo dai numeri, bensì dalla sua proposta e dalla sua capacità di farne parlare e soprattutto di raccontarsi, questo è sempre stato il pensiero alla base del nostro festival, oggi ancora più di ieri.

No Borders Music Festival 2020, il calendario

25 luglio – Luka Sulic (special live with Evgeny Genchev)

26 luglio – Brunori Sas

1 agosto – Elisa

