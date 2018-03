Diventano cinque i concerti che Noel Gallagher, accompagnato dagli High Flying Birds, farà in Italia nella prima metà del 2018. Ai due concerti già confermati (11 aprile al Fabrique di Milano, 23 giugno I-Days di Milano), oggi si aggiungono tre concerti che si terranno a ridosso della tappa programmata nell’ex Area Expo.

Il combo britannico si esibirà a Taormina, Napoli e Roma, tre concerti in Centro-Sud incentrati nella promozione di “Who Built the Moon?”, l’ultimo suo lavoro pubblicato a novembre e promosso con un tour intitolato Stranded On The Earth World Tour.

Di seguito i dettagli del tour:

Noel Gallagher’s High Flying Birds tour 2018, le date dei concerti

11 aprile – Milano, Fabrique

19 giugno – Taormina, Teatro Antico

21 giugno – Napoli, ETES Arena Flegrea

22 giugno – Roma Summer Fest, Cavea dell’Auditorium PDM

23 giugno – Milano, I-Days

