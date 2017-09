Noel Gallagher’s High Flying Birds tour 2018, un concerto in Italia ad aprile

Dopo aver aperto gli ultimi concerti italiani degli U2 lo scorso luglio a Roma in occasione del The Joshua Tree Tour, Noel Gallagher e gli High Flying Birds torneranno nel nostro Paese per un’unica data mercoledì 11 aprile 2018 presso il Fabrique di Milano.

Risale a oggi anche l’annuncio della pubblicazione del nuovo disco di inediti della band capitanata dall’ex Oasis, che sarà dato alle stampe il prossimo 24 novembre e si intitolerà “Who Built the Moon?”. Il terzo lavoro in studio dei Nostri arriverà a distanza di quasi due anni dall’acclamato “Chasing Yesterday“: ““Chasing Yesterday” conferma che il successo dell’esordio di Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds non era stato un episodio isolato ma un ottimo inizio. Il disco è coinvolgente e ogni traccia merita. Se volete una definizione per descriverlo in rapporto al disco precedente, la migliore l’ha data Gallagher stesso: «L’ultimo era un blockbuster hollywoodiano alla “Top Gun” – grande, luccicante, e costoso – e questo è una serie tv really cool come “Breaking Bad”».

Noel Gallagher’s High Flying Birds tour 2018

Mercoledì 11 aprile 2018

Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano

Biglietti in vendita dalle ore 10 di mercoledì 27 settembre per tutti gli iscritti al sito MyLive Nation.

Prevendita generale a partire dalle ore 11 di giovedì 28 settembre sul circuito Ticketone.

