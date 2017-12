Norah Jones tour 2018, due concerti in Italia ad aprile

Biglietti in vendita su TicketOne dalle ore 10:00 di venerdì 8 dicembre e nei punti vendita autorizzati: dalle ore 10:00 di sabato 9 dicembre. Presale per fanclub: 6 dicembre ore 10.00.

Norah Jones canterà i brani dell’ultimo album “ Day Breaks ” e pezzi del suo repertorio accompagnata dagli acclamati musicisti Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.”Un album leggero e di gran classe, che non si limita a riportare Norah Jones ai suoni degli esordi, ma con una dignitosa audacia preme ancora di più i tasti di ottone della cultura jazz“. (La recensione completa dell’album è disponibile qui ).

Il tour europeo di Norah Jones sbarcherà in Italia nel 2018 ad aprile. La cantautrice si esibirà l’8 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 9 al Teatro Colosseo di Torino .

