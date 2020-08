North Kingsley, la nuova band di Shavo Odadjian, il bassista dei System of a Down, pubblica il primo singolo Like That?

Il bassista dei System of a Down Shavo Odadjian ha svelato il primo singolo della sua nuova band North Kingsley. La traccia, “Like That?”, sarà compresa in una raccolta di tre canzoni chiamata Vol. 1, in arrivo il 14 agosto.

Insieme a Odadjian, la formazione di North Kingsley è completata dal produttore Saro Paparian e dal paroliere Ray Hawthorne. “Like That?” contiene versi di fuoco velocissimi, con un hip-hop che si sposa con un’atmosfera elettronica per tutta la durata del brano.

“Abbiamo deciso di dare ai fan delle canzoni su cui marinare, invece di sfornare subito tutte le 12 canzoni“, ha detto Odadjian in un comunicato stampa. “Ci sarà una clip per ogni canzone, qualcosa di visivamente vibrante. Ho diretto i video per i System, realizzo la produzione visiva per la band, quindi questo è importante per me. Saro ha un occhio incredibile per la creazione di nuove cose e io mi comporto quasi come farebbe un produttore su questo e lasceremo il merchandising ad ogni uscita, quindi è più che solo musica“.

Per quanto riguarda la genesi del progetto, Odadjian ha aggiunto: “Amo collaborare. Mi piace sentire le mie idee nascere da altre persone. C’è forza in questo progetto. Saro suonava i ritmi e io suonavo la chitarra e il basso, e non in un modo che normalmente si sente nel rock. Quando Ray è entrato, era molto interessato a quello che succede socialmente e politicamente. Entrambi sanno come muoversi nello studio con ciò che è nuovo e fresco. Ho giocato duro per un po’ di tempo con loro, ma l’atmosfera e ciò su cui stavamo lavorando era così bella che è diventato l’inizio di North Kingsley“.

Odadjian alludeva a North Kingsley già nel dicembre 2018, quando raccontò a Heavy Consequence le prime fasi del progetto. A quel tempo, disse: “È hip-hop basato sul basso, ma non posso davvero spiegarlo. Ragazzi, dovete ascoltarlo.”

Nel comunicato stampa, Odadjian ha continuato, “Sono noto per suonare metal ma non si può dire che sia solo metal. Ho fatto Achozen con RZA ed era hip-hop puro. North Kingsley è proprio nel mezzo. La cassa, l’hi-hat e il rullante suonano punk. Per me il punk rock non è uno stile musicale, è qualcosa che vivi. È uno stile di vita e significa andare controcorrente e l’ho sentito lì, e stiamo mettendo tutto insieme per creare qualcosa di eccitante e nuovo per oggi.”

Il singolo è disponibile per il download qui.

