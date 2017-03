Norwegian Mood, il programma dei concerti all’Alexanderplatz di Roma

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma si prepara a ospitare un focus sulla scena norvegese, e sull’etichetta HUBRO. La rassegna, “Norwegian Mood“, si articolerà su tre diverse serate, il 30 e il 31 marzo e l’1 aprile 2017. Saranno nove i giovani artisti che, spaziando tra folk, jazz, sperimentazione elettronica e musica contemporanea si esibiranno per la prima volta in Italia.

“Una tre giorni norvegese a tutto tondo, un’occasione unica per il pubblico romano di entrare in contatto con la cultura norvegese in uno dei club storici più rappresentativi della capitale.“: così ha riassunto l’evento il curatore della rassegna Luca Vitali, che durante la terza giornata presenterà suo nuovo libro “Il Suono del Nord – La Norvegia protagonista della scena jazz Europea”.

Norwegian Mood – Il programma dei concerti

Alexanderplatz Jazz Club

Via Ostia 9, Roma

Giovedì 30 marzo 2017 – Moskus Trio

Anja Lauvdal: pianoforte – Fredrik Luhr Dietrichson: contrabbasso – Hans Hulbækmo: batteria

Venerdì 31 marzo 2017 – Erlend Apneseth Trio

Erlend Apneseth: violino e hardanger fiddle – Øyvind Hegg-Lunde: batteria – Stephan Meidell: chitarra

Sabato 1 aprile 2017 – Hilde Marie Holse + Building Instrument (trio)

Hilde Marie Holsen: tromba e elettronica; Building Instrument (trio): Mari Kvien Brunvoll: voce – Øyvind Hegg-Lunde: batteria – Åsmund Weltzien: synth e elettronica

+ Presentazione del libro “Il Suono del Nord – La Norvegia protagonista della scena jazz Europea” di Luca Vitali (Audirtorium Edizioni)

