Nothing But Thieves tour 2018, annunciati due concerti in Italia

Dopo il sold-out della data del 2 dicembre al Circolo Magnolia di Milano, i Nothing But Thieves torneranno in Italia per due nuovi live. La band alt-rock britannica si esibirà presso il Largo di Roma il 3 febbraio e allo Zona Roveri di Bologna il 4 febbraio 2018, per proporre dal vivo il nuovo album “Broken Machine” pubblicato l’8 settembre scorso.

L’ultimo lavoro della formazione composta dal cantante Conor Mason, i chitarristi Joe Langridge-Brown e Dominic Craik, il bassista Philip Blake e il batterista James Price, è “un album degno successore del sorprendente esordio, ancora molto lungo ma mai ripetitivo, con moltissime sfaccettature e tanta classe, così anacronistica in una band così giovane. Una carrellata di potenziali singoli da far venire l’acquolina in bocca ad ogni emittente radiofonica, da dedicare e cantare“.

Nothing But Thieves tour 2018, le date dei concerti

Sabato 3 febbraio 2018 – Largo Venue, Roma

Domenica 4 febbraio 2018 – Zona Roveri Music Factory, Bologna

Biglietti disponibili su circuito Ticketone da mercoledì 1 novembre ore 10.

Comments

comments