Nothing But Thieves, venerdì 23 ottobre esce Moral Panic il nuovo atteso album di inediti di una delle rock band del momento!

A 3 anni di distanza dal successo discografico di “Broken Machine”, venerdì 23 ottobre esce “MORAL PANIC” (RCA Records/Sony Music), il nuovo atteso album di inediti dei NOTHING BUT THIEVES, una delle rock band del momento!

Il nuovo progetto della band britannica arriva dopo l’EP “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018), l’acclamato “Broken Machine” (2017), che si è posizionato alla #2 nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito, e il disco d’esordio “Nothing But Thieves” (2015).

Il brano, che vanta già 2,5 milioni di stream, segue il successo di “Is Everybody Going Crazy?”, che ha segnato il ritorno della band e che ad oggi ha totalizzato oltre 12 milioni di stream, e del più recente “Real Love Song”, che conta oltre 3 milioni e mezzo di stream.

I Nothing But Thieves non sono nuovi alla creazione di sonorità epiche e potenti e “Impossibile” ne è un’ulteriore conferma. Prodotta da Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys e Wolf Alice), è una traccia che, partendo da atmosfere delicate e sommesse, si evolve in un emozionante crescendo fino ad aprirsi in un coro ricco di speranza e passione, tanto nelle melodie quanto nel testo.

«In un certo senso ‘Impossible’ è l’antitesi completa di tutto il resto dell’album, caratterizzato da molta ansia e confusione per ciò che sta accadendo su questo pianeta – afferma la band– Questo brano è l’opposto, è come una lente di ingrandimento sui pensieri di una persona che si sente sollevata e trasportata da un sentimento di possibilità e speranza. È stato un momento di sollievo di cui avevamo bisogno sia noi che l’album».

Gli ultimi anni per i Nothing But Thieves sono stati ricchi di successi. Con oltre 700 mila copie di album vendute e 750 milioni di stream ad oggi, hanno conquistato un pubblico fedele e ampio grazie al loro sound alternative rock di grande impatto, consolidandosi come una delle attuali migliori rock band al mondo. Hanno venduto 150 mila biglietti durante l’ultimo tour, il loro più grande nel Regno Unito fino ad oggi, che ha anche registrato il sold out per lo show all’Alexandra Palace di Londra. Inoltre, tutte le date del tour mondiale Broken Machine sono andate sold out.

Il gruppo si è esibito in programmi tv statunitensi come quelli di James Corden e di Jimmy Kimmel, dopo che nel 2015 il suo album di debutto è diventato il più venduto da una rock band britannica negli Stati Uniti e dopo essersi esibito in spettacoli internazionali dalla Polonia ad Amsterdam, dove ha suonato in un’arena per 6 mila fan. Dopo aver presentato alcuni inediti al Tufnell Park Dome in occasione di uno dei concerti organizzati dai BRITs / War Child, questa primavera la band sarebbe dovuta partire per un tour internazionale, ma al momento tutte le date sono state posticipate fino a nuovo avviso. Durante il periodo di lockdown si sono cimentati nelle “Solitude Sessions”, performance live in cui hanno suonato il loro repertorio sul proprio canale YouTube. Il 17 giugno hanno pubblicato una versione del loro singolo “Sorry” in collaborazione con i loro fan, che hanno realizzato 150 video in cui cantano e suonano diversi strumenti insieme alla band. I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarre), Joe Langridge-Brown (chitarre), Dominic Craik (chitarre, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria).

Nell’autunno 2021 i NOTHING BUT THIEVES partiranno per un tour che toccherà anche l’Italia, con un unica tappa in programma il 3 novembre al Fabrique a MILANO.

