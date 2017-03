Notwist tour 2017, cinque concerti in Italia ad aprile

I Notwist tornano in Italia per tour a seguito della pubblicazione del loro primo album live “Superheroes, Ghostvillains & Stuff”, uscito lo scorso ottobre per Sub Pop/Alien Tansistor. Il doppio disco è stato registrato nel 2015 durante il secondo dei tre concerti sold-out tenuti a Lipsia dalla band dei fratelli Markus e Micha Acher.

I Notwist suoneranno il 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 6 al Monk di Roma, il 7 al Teatro Rossini di Pesaro, sabato 8 al Locomotiv Club di Bologna e il 9 all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

Notwist tour 2017

Mercoledì 5 aprile a Milano – Magazzini Generali

Giovedì 6 aprile a Roma – Monk

Venerdì 7 aprile a Pesaro – Teatro Rossini

Sabato 8 aprile a Bologna – Locomotiv Club

Domenica 9 aprile a Torino – Hiroshima Mon Amour

Comments

comments