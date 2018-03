In uscita Nove, il nuovo album di Andrea Paganetto

Il 9 febbraio 2018 è uscito Nove (O.H.R. 2018), album solista di Andrea Paganetto, trombettista genovese che vanta già diverse importanti collaborazioni nel campo blues e jazz italiano. Dal lavoro sviluppato con la Free Area Quartet, prende vita un percorso che lo porterà a dare alle stampe un disco formato da sue composizioni inedite e del sassofonista Mauro Avanzini, che già lo aveva affiancato nel progetto Free Area. Con loro, nell’album distribuito dalla OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate, i compagni di viaggio Daviano Rotella alla batteria, Matteo Anelli al contrabbasso e due graditi ospiti: l’eclettica chitarra di Maurizio Brunod ed il virtuoso violino di Emanuele Parrini.

Nove è il palcoscenico ideale dove il free jazz incontra la versatile improvvisazione di sei grandi musicisti italiani, la tensione impressa dalla magistrale esecuzione, la libera espressione artistica che si lascia affascinare dalle contemporanee incursioni noise della chitarra elettrica e dallo smanioso, fremente violino. Un dialogo musicale che si dipana in 8 tracce capaci di donare al lavoro un respiro internazionale, spaziando nella ricerca non solo armonica ma anche emotiva, empatica. “Nove” si muove in perfetto equilibrio tra attenta sperimentazione e rispetto di una imponente tradizione, nitido esempio il brano “Et(t)erno Ornette” in nome di uno dei padri del free jazz.

