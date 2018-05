Noyz Narcos tour 2018, il calendario dei concerti

Partirà a fine maggio l’Enemy tour 2018 di Noyz Narcos. Il rapper romano porterà live in giro per l’Italia i brani del suo ultimo album, certificato oro, “Enemy“, senza dimenticare i pezzi classici della sua lunga carriera.

Noyz, poche settimane fa, ha detto che Enemy potrebbe essere il suo ultimo disco ufficiale: “(…) il primo disco l’ho fatto nel 2005, ho un repertorio abbastanza grosso per suonare altri anni tranquillamente”. (Leggi qui la nostra intervista).

Noyz Narcos tour 2018, le date dei concerti

27/05 Carbonia (Ci), Tattoo Mine Convention

08/06 Fondi (Lt), Le Cinema Club by Litorale Live

09/06 Campobasso, Invidia Club

12/06 Campi Bisenzio (Fi), Campi Beer Festival

15/06 Roma, Villa Ada

16/06 Senigallia (An), Mamamia

20/06 Padova, Sherwood Festival

29/06 Milano, Magnolia

04/07 Catania, Afrobar

13/07 Salerno, Bits Festival

21/07 Bellaria, Beky Bay

28/07 Brescia, Social Club

01/08 San Benedetto del Tronto (Ap), La Terrazza BB

24/08 Osoppo (Ud), Enjoy! The Fest

25/08 Marina di Ravenna, Touchè Santafè

Comments

comments