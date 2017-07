Agli amanti del reggae non saranno sfuggite le novità del One Love Festival 2017, la grande festa di musica reggae che dal 21 al 29 luglio animerà il Camping Girasole di Latisana, in provincia di Udine: si tratta della quinta edizione di uno dei festival reggae più solidi e autentici della scena internazionale, che quest’anno porterà un programma lungo e ben strutturato.

Non mancheranno tutte le sfumature del reggae, che non è solo la musica degli sfattoni come in molti sostengono: da Bob Marley in avanti, le ispirazioni e le influenze della e sulla musica tradizionale giamaicana sono state numerosissime. All’One Love Festival 2017 ci saranno le classiche note roots di band storiche come i Big Mountain, fino al mix con lo ska degli Skatalites. Spazio anche alle rivelazioni degli ultimi anni come Jah9 & The Treatment band, i francesi Dub Inc dalla Francia, gli americani Meta & The Cornerstones. I già annunciati Israel Vibration hanno annullato il tour europeo e di conseguenza anche la data a Latisana: a sostituirli saranno sabato Max Romeo e la domenica The New York Ska Jazz Ensemble.

Naturalmente imperdibile la radice del movimento rasta giamaicano, con nomi come Luciano “The Messenjah”, il bobo shanti Anthony B e il concerto di uno dei figli del padre del reggae Bob Marley, Ky-Mani Marley.

Da segnalare anche una buona presenza italiana di musicisti reggae e le proposte di dj set dub per le seconde serate: si esibiranno Aba Shanti I, Dub Kali e Dub Generation, Paolo Baldini con il suo progetto Dub Files All Stars in cui sarà accompagnato da L.O., Jacob & Jules I, Andrew e Forelock, il produttore Moa Anbessa e Zizze Selecta & Mannaroman.

Vista la location del camping, c’è la possibilità di farsi una vacanza a tutto reggae dormendo in tenda nella zona e occupando le giornate con attività varie, dal pranayama allo yoga in piscina per rilassare mente e corpo, ai simposi di pittura e i laboratori ludici per i bambini, fino ai djset in piscina e al bar del campeggio.

Tutti i dettagli dei prezzi per l’one Love Festival 2017 sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

One Love Festival 2017, programma

VENERDÌ 21 luglio 2017

19.00 NORTHERN LIGHTS

21.30 BIG MOUNTAIN

23.00 DUB INC

00.30 NORTHERN LIGHTS + FRONTE CREW

SABATO 22 luglio 2017

19.00: JUNGLE ARMY + IL GENERALE

21.45 THE SKATALITES

23.00 MAX ROMEO

00.30 SENTINEL SOUND

DOMENICA 23 luglio 2017

19.00 TWENEBOA

21. THE NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE

22.00 ARAWAK & FORELOCK

23.00 LUCIANO

00.30 PAOLO BALDINI DUBFILES (L.O., Jacob & Jules I from Mellow Mood + Forelock & Andrew I)

LUNEDÌ 24 luglio 2017 FREE ENTRY

19.00 ONE LOVE CREW SET

21.00 ACSEL & Reggae Rebel Band

22.30 ATTILA

00.00 Dj AFGHAN

MARTEDÌ 25 luglio 2017

19.00 DUB GENERATION

21.30 DUB KALI

00.00 ABA SHANTI I

MERCOLEDÌ 26 luglio 2017

19.00 TORINO BASS CULTURE

21.30 LOVE ITALIAN REGGAE: Jaka, Paulinho, Chisco, Markone & Nico Royale backed by Soulove Riddim Band

Ore 00.00 HUNTIN’ SOUND

GIOVEDÌ 27 luglio 2017

19.00 EMATORAS

21.30 SISTAH AWA + JUNIOR V

22.30 KY-MANI MARLEY

00.30 BOMCHILOM

VENERDÌ 28 luglio 2017

19.00 ZIZZE & MANNAROMAN

21.15 TBC

22.15 META & The Cornestones

00.30 ASSASSIN aka Agent Sasco & Dubakom Band

00.30 DUB GENERATION + MOA ANBESSA

SABATO 29 luglio 2017

19.00 RED STORM

21.45 JAH 9 & Treatment Band

23.00 ANTHONY B

00.30 NORTHERN LIGHTS + I-SHENCE

