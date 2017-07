OneRepublic, si intitola No Vacancy il nuovo singolo con Tiziano Ferro

Cosa succede quando due certezze della musica pop internazionale si incontrano e decidono di lavorare insieme? Che non c’è posto per gli altri. Non c’è spazio per la concorrenza.

Si intitola “No Vacancy” il nuovo singolo degli OneRepublic, realizzato in featuring con Tiziano Ferro. Il brano inedito entra in rotazione radiofonica da oggi, occupando così di diritto tutti gli store digitali.

Si tratta della quarta versione pubblicata dalla band americana. La prima, fuori il 28 aprile scorso, è stata prodotta insieme agli Stargate. Nella seconda metà di maggio invece, Sebastián Yatra prima e Amir Haddad poi hanno collaborato per la realizzazione dei duetti.

“No Vacancy” racconta il cambiamento, lo stato d’animo e le emozioni di chi finalmente trova la felicità. Troviamo sintetizzatori, voci in falsetto e quel pop ispirato al raggae che tanto ci fa ballare. Tiziano Ferro ha curato la sua strofa in italiano e si alterna a Ryan Tedder nella parte in inglese. Inutile spiegare come gli acuti del frontman statunitense e il sound ritmato dal sintetizzatore rappresentino la colonna sonora del successo di questo brano.

In dieci anni di fama, da “Apologize” del 2007 fino ad oggi, gli OneRepublic hanno collezionato numerosi dischi di platino e sempre più complimenti dalla critica mondiale, affermandosi come vera e propria realtà del pop internazionale. Oggi l’incontro con Tiziano Ferro e la loro collaborazione consegnano un ottimo singolo alla nostra musica, che conquisterà le classifiche per molto tempo, con il podio delle hit estive decisamente a portata di mano.

OneRepublic feat. Tiziano Ferro – No Vacancy – La copertina del singolo

Di seguito, ascolta il brano.

