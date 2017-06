Gli orari dei concerti di Firenze Rocks 2017

Sono stati finalmente resi noti gli orari di tutti i concerti di Firenze Rocks 2017, il festival che si svolgerà presso la Visarno Arena i prossimi 23, 24 e 25 giugno, e che vedrà nomi di punta della scena internazionale esibirsi durante una tre giorni davvero intensa. Nel bill infatti compaiono, tra gli altri, i Placebo, impegnati nella celebrazione dei venti anni di attività, gli Aerosmith, alle prese con il loro tour d’addio, Eddie Vedder, in veste solista e acustica, e per finire, l’energia dei System Of A Down.

Di seguito la line-up definitiva e gli orari di tutti i concerti della kermesse fiorentina.

Firenze Rocks 2017 – Gli orari dei concerti

23 giugno

Aerosmith ore 21:00

Placebo ore 19:00

Dj Ringo & Dj Toky ore 18:15

Deaf Havana ore 17:30

Jack Lukeman ore 16:15

Soviet Soviet ore 15:20

24 giugno

Eddie Vedder ore 22:35

Glen Hansard ore 20:50

Samuel ore 19:20

Dj Ringo & Dj Toky ore 18:35

Eva Pevarello ore 18:10

Altre Di B ore 17:15

25 giugno

System Of A Down ore 21.00

Prophets Of Rage ore 19.00

Dj Ringo & Dj Toky ore 18.15

Don Broco ore 17.30

Mallory Knox ore 16.30

Appaloosa ore 15.45

