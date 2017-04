L’Ordine Naturale Delle Cose, un nuovo singolo e un album in uscita a maggio

“Lisa è l’ultima canzone che abbiamo creato, nata e cresciuta velocemente seguendo l’istinto del momento, accorgendosi anche che alcuni aspetti della vita non possono essere controllati, e allora riderne. Lisa è un modo per difenderci.”

Il pezzo incarna il desiderio del quintetto di accorciare per quanto possibile le distanze tra i grandi sogni ad occhi aperti e la vita di tutti i giorni , fondendo un po’ la realtà con la surrealità. Nelle parole dei musicisti:

L’Ordine Naturale Delle Cose sfornerà il nuovo album tra meno di un mese, il prossimo 8 maggio . Nel frattempo il gruppo indie rock emiliano ha già pubblicato un primo singolo, intitolato “ Lisa “. Il nuovo brano è accompagnato da un videoclip del regista Stefano Grilli, girato in soli due giorni a Parma, tra centro e periferia.

