Oscar 2018, il video del tributo di Eddie Vedder a Tom Petty

La novantesima edizione degli Academy Awards svoltasi al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte italiana appena trascorsa, oltre ai premi per le migliori pellicole, ha dato modo agli appassionati di musica di assistere all’ennesima performance di assoluto livello emozionale targata Eddie Vedder.

Il leader dei Pearl Jam si è presentato sul palco, elegantissimo in un completo total black, nella sezione “In Memorian” dedicata agli artisti scomparsi nel corso del 2017 e i più avvezzi al mondo musicale avranno subito intuito, data la Rickenbacker imbracciata da Vedder al posto della “sua” classica Fender, a chi sarebbe stato dedicato il ricordo musicale.

La scelta è infatti ricaduta su “Room at the Top”, brano di Tom Petty inserito nell’album “Echo” del 1999.

Mentre sullo schermo passavano le immagini, in puro stile americano con tanto di voci fuori campo degli attori scomparsi, Eddie Vedder ha dato di nuovo prova di quanto sia capace a emozionare e interpretare ogni tipo di brano/canzone in maniera totalmente azzeccata ponendolo ormai saldamente sul podio dei migliori interpreti della musica contemporanea. Di seguito il video della performance.

