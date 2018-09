Ozzy Osbourne ha annunciato le date del suo No More Tours 2, tra queste anche un’unica data italiana che si terrà a Bologna, alla Unipol Arena il primo marzo 2019.

Il principe delle tenebre sarà accompagnato sul palco da un’altra icona della musica metal mondiale, Rob Halford e i suoi Judas Priest. I biglietti per assistere al concerto saranno in vendita in esclusiva per 48 ore per gli iscritti a My Live Nation dalle 11:00 di mercoledì 5 settembre 2018, mentre le vendite saranno aperte a tutti dalle 12:00 di venerdì 7 settembre 2018 su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati.

Un ritorno in grande stile per Ozzy Osbourne, dopo che questa estate aveva infiammato l’ippodromo del Visarno per l’unica data del No More Tours durante il Firenze Rocks.

Ozzy Osbourne, No More Tours 2

1 marzo 2019 – Ozzy Osbourne + Judas Priest – Unipol Arena (Bologna)

