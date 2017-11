È ufficiale: Ozzy Osbourne sarà tra gli headliner del Download Festival UK, kermesse che si terrà, come sempre, all’interno circuito di Donington Park in Inghilterra dall’8 al 10 giugno 2018. L’esibizione da solista del cantante britannico (prevista per l’ultimo giorno del Download, ovvero domenica 10 giugno) arriverà esattamente a due anni di distanza dallo show che i Black Sabbath avevano eseguito proprio durante l’edizione 2016 del festival inglese, la cui line-up definitiva prenderà forma nel giro di qualche settimana.

È evidente che nonostante il sipario sia calato definitivamente sulla storia dei Black Sabbath, Osbourne non abbia alcuna intenzione di ritirarsi. Dopo il rodaggio della scorsa estate, che l’ha visto esibirsi in compagnia di una vecchia conoscenza, il chitarrista Zakk Wylde, il padrino dell’heavy metal sembrerebbe carico più che mai. L’annuncio della sua partecipazione al Download Festival lascia presagire il fatto che Ozzy possa trascorrere la prossima stagione open air nel Vecchio Continente, con la speranza che ci sia spazio anche per il nostro Paese nella schedule estiva di Mr Osbourne.

Poche ore fa, Consequence Of Sound ha pubblicato una lista di date europee relative al tour d’addio di Ozzy Osbourne. Segnaliamo un concerto in Italia, previsto per il 17 giugno 2018, del quale però al momento non abbiamo a disposizione ulteriori dettagli.

Ozzy Osbourne Tour 2018, i concerti in Europa

Giugno

01 – Moscow, RU @ Olympiisky Ice Palace (Ledovi Dvorets)

03 – St. Petersburg, RU @ TBA

06 – Finland @ TBA

08 – Solvesborg, SE @ Sweden Rock Festival

10 – Donington, UK @ Download Festival

13 – Prague, CZ @ Airport Letnany

15 – Paris, FR @ Download Festival Paris

17 – Italy @ TBA

20 – Halden, NO @ Tons of Rock Festival

22 – Copenhagen, DK @ Copenhall Festival

24 – Dessel, BE @ Graspop Metal Meeting

26 – Krakow, PL @ Impact Festival

28 – Oberhausen, DE @ König-Pilsnet Arena

30 – Madrid, ES @ Download Festival Spain

Luglio

02 – Lisbon, PT @ Meo Arena

