Ozzy Osbourne, dopo aver lasciato milioni di fan orfani dei Black Sabbath, annuncia in un colpo solo sia la reunion con Zakk Wylde, sia la partenza di un tour previsto già in questo 2017, sia l’uscita di un prossimo disco solista per il 2018.

Ormai libero dagli impegni con i Black Sabbath, Ozzy torna così a ricomporre il fruttuoso sodalizio che iniziò nel 1988 e che portò al grandissimo successo nel 1991 di “No More Tears”, che vede Zakk Wylde collaborare anche con la stesura dei pezzi.

Per la reunion saranno richiamati anche gli storici musicisti della band di Ozzy e più precisamente: Rob “Blasko” Nicholson al basso, Tommy Clufetos alle batterie e Adam Wakeman alle tastiere.

Le date annunciate tramite la pagina facebook ufficiale dell’artista sono al momento quattro, tutte negli States, mentre per il nuovo album solista è stata diffusa solo la data di uscita, il prossimo anno.

Ozzy Osbourne e Zakk Wylde Reunion Tour 2017

14 luglio 2017, Oshkosh – Ozzy at Rock

16 luglio 2017, Chicago – Chicago Open Air Festival

9 agosto 2017, Sturgis, – The Legendary Buffalo Chip

21 agosto 2017, Cartersville – IL Moonstock 2017 Festival

