Paolo Nutini, tra Destino e Serendipity

La storia è costellata da fortuite coincidenze che hanno contribuito a scriverne capitoli indelebili, con protagonisti quasi del tutto involontari, capitati nel posto giusto al momento giusto. Sfogliando le pagine del Grande Libro della Musica, la mia attenzione è caduta su un paragrafo, datato 2003, che introduce al lettore il personaggio di Paolo Giovanni, sedicenne di Paisley, Scozia; come ogni romanzo che si rispetti, inizierò questo mio racconto dalla prefazione.

“Serendipity” è un termine inglese coniato dallo scrittore Horace Walpole in una sua lettera, nel gennaio 1754, destinata ad un amico inglese che viveva in Toscana. Secondo la definizione del dizionario, la serendipità è “la capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte mentre si sta cercando altro”. Ecco, questa è una storia in cui Serendipità e Destino (volutamente in maiuscolo, in quanto personaggi principali dell’intreccio narrativo) incrociano le loro strade contemporaneamente, calpestando, con le loro scarpe nuove, le assi consunte di un modesto palco britannico.

Il 4 ottobre 2003 la BBC inaugura ufficialmente la prima edizione di Fame Academy, il corrispettivo UK del format Saranno Famosi, programma pionieristico tra i talent, che da quel momento avrebbero quasi del tutto monopolizzato il mondo del pop internazionale. La regola vuole che siano undici i partecipanti selezionati dalla redazione, a cui si dovrà aggiungere un dodicesimo votato dal pubblico: Naomi Roper è la prescelta dagli spettatori. Ma Destino, che evidentemente all’epoca dimorava non lontano dagli studi BBC di Shepperton, nel Surrey, aveva già ordito la sua trama.

Passa una sola settimana e la giovane Naomi è obbligata a lasciare il programma per una malattia improvvisa; gli autori corrono subito ai ripari, facendo entrare nell’Academy il secondo candidato più votato, David Sneddon, ventiquattrenne di Paisley. La fiaba a lieto fine sembra già essere servita su un piatto d’argento e, in effetti, nel giro di due mesi Sneddon viene incoronato vincitore del programma, portandosi a casa un premio in denaro di un milione di sterline, un contratto con la Mercury Records ed un singolo da lui scritto al primo posto in tutte le classifiche di vendita inglesi.

Nella cittadina scozzese è subito festa: la famiglia Sneddon è impietrita davanti al televisore al cospetto della nuova “Next Big Thing” mentre gli amici si riversano per le gelide e uggiose strade dicembrine, trovando riparo (e conforto alcoolico) nei pub e nei bistrot. Un’ebbra folla di giovani riempie ogni coperto dei ristorantini del centro, compreso il Castelvecchi, storico locale al 10 di New Street, rinomato per servire uno dei migliori fish and chips di tutta la Scozia, gestito da Alfredo, di origini toscane, dalla moglie, Linda, e dal figlio Paolo Giovanni.

Per i proprietari del Castelvecchi, la notte del 6 dicembre 2003 sarà stato un “busy service” come un altro, ma Paolo, complice probabilmente qualche goccio di troppo, nascosto nel retrobottega, si ritrova ad immaginare come potesse essere la vita di una star del pop. Lui, che la musica l’ha sempre amata, fino ad allora, poco meno che diciassettenne, si era soltanto esibito con il coro della scuola. Lui che, pur di vivere in quell’ambiente, faceva da roadie per la band scozzese Speedway, smontando gli strumenti dopo i concerti e vendendo t-shirt ai banchetti di fortuna. Lui che, per inseguire il suo sogno, aveva abbandonato la scuola, dando la sua adolescenza ad Euterpe, mitologica musa dei musicisti.

Passano le settimane ed il ritorno di Sneddon è atteso in città con trepidazione. “Sarà cambiato? Cosa canterà adesso che è tornato tra noi? Cosa ci racconterà della sua esperienza dentro la BBC?”; se lo chiedono in molti. Se lo chiedono le migliaia di ragazze poco più che liceali per le quali adesso David è un idolo; se lo chiedono i curiosi che fino a quel momento conoscevano Dave come “il figlio di David Sr. ed Anne”; se lo chiedono gli organizzatori dell’evento ideato per dare il benvenuto alla star cittadina; se lo chiede il DJ che presenterà la serata; se lo chiedono perfino Ken Nelson, produttore discografico arrivato a Paisley per conoscere il primo vincitore di Fame Academy e Brendan Moon, responsabile della promozione radiofonica di Mercury Records. Su tutti, se lo chiede Paolo, accorso, come tantissimi altri concittadini, per partecipare alla grande festa in onore di Sneddon. Destino, lui no che non si chiedeva nulla. Lui sapeva, lui ordiva il suo piano dalla torre di controllo dell’aeroporto internazionale di Heathrow, Londra. L’aereo che riportava la stella dei cieli britannici sulle verdi e rigogliose colline del Renfrewshire doveva ritardare, così era stato deciso.

Che fine ha fatto Sneddon? Era questa adesso la domanda che, unanimemente, si ponevano gli ignari abitanti di Paisley, infreddoliti e stizziti da quello che sembrava essere il primo capriccio di una star in fieri. Un leggero ritardo, soprattutto in questi eventi, è accettabile, anzi fa parte della logica catartica di un certo tipo di entertainment. Ma i minuti diventano ore e su quel palco non si vede nessuno di famoso, solo addetti ai lavori visibilmente nel panico ed il Dj della radio locale, munito di microfono per intrattenere il pubblico, ormai inferocito. “Ok ascoltate! Aspettando il nostro caro Dave, che arriverà a minuti, facciamo un quiz! Chi indovina la risposta esatta potrà esibirsi sul palco, qui, davanti a tutti! Cosa aspettate, è la vostra occasione per avere i famosi 15 minuti di notorietà? Chi sa la risposta? Su, non siate timidi, alzate la mano! Qui c’è un microfono tutto per voi!”.

Paolo è tra il pubblico, le braccia intorno al collo di Teri Brogan, la sua fidanzata, nell’attesa di vedere Sneddon esibirsi. La risposta la sa, la sussurra timidamente, ma non vuole alzare il braccio. Un conto è cantare nel coro scolastico e smontare gli strumenti, un altro è esibirsi davanti a tutta quella gente, pronta ad insorgere, da solo. “Ve lo ripeto per l’ultima volta, chi conosce la risposta alzi la mano!” continua a ripetere il DJ, ipnotizzando, come un incantatore di serpenti farebbe con il suo flauto, il ragazzo, che in un impeto di coraggio richiama l’attenzione su di sé. “Hey gente, il ragazzo magrolino con i capelli lunghi è davvero forte! Conosci “Your Song” di Elton John? Sali sul palco e cantala per la tua gente!”

La folla lo acclama, Teri lo spinge verso la stretta scaletta che porta direttamente sul palco, ma Paolo è quasi terrorizzato. “Dai, andrà alla grande! Sarai fantastico!” continua a ripetere la donna, mentre lo accompagna a recuperare il microfono. Le prime note di piano cominciano a risuonare dall’impianto e dopo pochi secondi è il momento di iniziare a cantare: non si poteva più tornare indietro. Paolo canta, eccome se canta, dapprima seguendo in tutto e per tutto Elton John, ritagliandosi nel giro di qualche battuta spazi esclusivamente adatti alla sua di voce, armonizzando la backing track con quel mix di soul bianco, rock ed alcool che avevano già in passato caratterizzato una leggenda della musica britannica, Joe Cocker. Il piano di Destino era completo.

Nelson e Moon sono a pochi metri da Paolo, un bicchiere di Talisker in mano ed il telefono cellulare nell’altra. La folla è in estasi, sulle note di “Your Song”, il figlio di Alfredo e Linda sta dando il meglio di sé: sono centinaia, anzi, migliaia, le persone che tentano di avvicinarsi quanto più possibile al palco, tra spintoni sul filo dell’equilibrio. Tra tutti, Destino sembra il più irrequieto, inebriato dal compimento del suo piano, canta, si dimena, versa birra sul pubblico, trascinando con forza Nelson, Moon ed un paio di altre persone al suolo.

“Mi scusi, non l’ho fatto di proposito, un pazzo ubriaco mi ha spinto e sono inciampato su di lei. Piacere, il mio nome è Ken, lui è Brendan, siamo qui per David Sneddon”. “Non preoccupatevi, siamo tutti su di giri stasera, è normale. Anche io ero qui per David, era un mio compagno di classe; ma credo di aver appena trovato su quel palco la Star, la vera Star. E, di sicuro, l’avete trovata anche voi! A proposito, mi chiamo Serendipity”.

Le parole di quella sconosciuta riecheggiano nella testa di Nelson e Moon per tutti i 4:04 minuti di “Your Song”, mentre Paolo con le ultime forze rimaste a causa della straripante carica emotiva rilasciata sul palco, si appoggia a Destino e Serendipity per affrontare quei pochi gradini che lo separano dal ritorno alla realtà.

“Ragazzo, sei stato veramente incredibile! Come ti chiami?”.

“Paolo Giovanni, signore, sono il figlio di Alfredo e Linda”.

“Hai mai provato a fare della musica il tuo lavoro? Vieni con noi a Londra, ti faremo esibire nei club della capitale e lavoreremo su un tuo disco”

I due pezzi grossi della musica hanno intenzioni serie ed in poche settimane Paolo e Ken si mettono al lavoro sul disco d’esordio del cantautore scozzese, che allo stesso calca i palchi delle migliori venue di Londra, aprendo i concerti di Amy Winehouse e KT Tunsall e diventando uno degli artisti più in voga del momento tra le strade di Camden e Brick Lane, grazie al passaparola e ad alcuni suoi brani che circolano in modo virale su Internet. La stella di David Sneddon si sarebbe da lì a poco affievolita fino a spegnersi completamente. Destino e Serendipity avevano fatto il loro corso, continuando ad ordire nuove trame all’interno di un modesto studio flat di West Kensington.

E’ il 17 luglio 2006 ed il figlio di Alfredo e Linda sta per scartare il suo primo disco ufficiale, edito da Atlantic Records. Sulla copertina, su sfondo quadricromatico dal sapore estremamente vintage, il titolo dell’album “These Streets”, la sua foto (anzi, quattro per la precisione) ed il suo nome: Paolo Nutini. Il resto è, ormai, storia.

