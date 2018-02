Uscito a fine 2017, Ho bisogno d’aria è il terzo disco per il cantautore abruzzese Paolo Tocco, che ritorna sulle scene dopo “Il mio modo di ballare” (Cramps, 2015), selezionato tra le migliori 50 opere in assoluto dal Club Tenco. Il nuovo album (17 novembre 2017, IRMA Records) ha già nel titolo i riferimenti e le necessità che lo hanno ispirato: canzoni di rivalsa, di rabbia, che hanno l’urgenza di liberarsi da tantissima ipocrisia e finzione che oggi impera nella vita quotidiana. Dalle televisioni ai social, dal giorno qualunque alle istituzioni dei palazzi di governo. Si delinea un vissuto sempre più di apparenze e di facciate lucidate a dovere per lo spettacolo che serve ad indottrinare il popolo tutto, più che a restituire contenuti e messaggi di valore.

Dal punto di vista musicale “Ho bisogno di aria” presenta la necessità di tornare alle radici. I suoni sono rapiti al momento, le improvvisazioni strumentali dei musicisti aumentano, i dettagli sono poco precisi. Tanto istinto e pochissimo ragionamento. Un lavoro quasi interamente registrato dal vivo che invita all’ascolto intimo e riflessivo, quello spirituale e non estetico.

“Ho bisogno di aria” è anche un romanzo in uscita per Lupi Editore in contemporanea con il disco. Una diapositiva cruda e a tratti volgare di quella vita quotidiana di provincia, un poco ai margini e un poco comune a molti che ostentano invece moralità e benessere, quella vita fatta e vissuta dentro le righe di quei retroscena segreti e assai piccanti di un protagonista che – per omaggio al grande Bukowski da cui Paolo Tocco attinge a piene mani – si chiamerà Henry. Un linguaggio quindi poco strutturato, una scrittura diretta e – manco a dirlo – pronta a celebrare l’istinto come unico vero collante su tutti i fronti.

TRACKLIST

1. Ho bisogno di aria

2. Bella Italia

3. Pizzburg feat. Patrizia Cirulli

4. Arrivando alla riva

5. Traditional Love Song

6. Tom Waiz

7. La città della camomilla

8. Mary

9. Non vi riconosco

10. Bolle di sapone

11. Madre terra

