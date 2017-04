Paramore, il nuovo brano e un nuovo album in uscita

I Paramore sono tornati: a fare da apripista è una nuova canzone, “Hard Times”, un assaggio di quello che sarà il nuovo album. Il brano era atteso partire dalle ore 14. 30 di oggi sulle radio estere Radio Station ALT 103.3 e The Woody Show, ma ha già debuttato con tanto di video ufficiale sul canale YouTube dell’etichetta Fueled By Ramen.

Sulla pagina Facebook è anche stata pubblicata la cover del nuovo album, che sarà pubblicato il 12 maggio 2017, e si intitolerà “After Laughter”.

In attività dal 2004, i Paramore non pubblicano nuovi album da ormai qualche anno: gli ultimi risalgono al 2013, con l’LP omonimo e l’EP “Holiday Sessions”. L’annuncio di un nuovo album è arrivato da Hayley Williams circa un anno fa; durante i mesi successivi la band ha inciso insieme al produttore Justin Meldal-Johnsen, e al redivivo ex batterista del gruppo Zac Farro, ufficialmente rientrato nei ranghi del complesso questo febbraio.

