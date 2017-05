Parco Tittoni 2017, il programma della rassegna al via il 20 maggio

Al via sabato 20 maggio 2017 la VI edizione della rassegna del Parco Tittoni di Desio (MB). Una partenza col botto quella di quest’anno, con una serata inaugurale a ingresso gratuito, che dalle 17 in avanti vedrà susseguirsi la Marcia della Pace, momento simbolo della manifestazione, lo street sound dei 30 elementi della Pep Band, il reggae dei Radici nel Cemento e, infine, il Jurassic DJSET.

Un paio d’ore più tardi, alle 4 del mattino, si riparte con un evento all’insegna del romanticismo: osservazione della volta celeste, a cura del Gruppo Astrofili di Villasanta, con accompagnamento di pianoforte suonato a quattro mani da Andrea Zani e Stefano Nozzoli in collaborazione con Piano City Milano e l’associazione Musicamorfosi.

Un avvio che mette subito sul piatto la ricchezza e la varietà della rassegna organizzata dalla cooperativa Mondovisione in partnership con Arci Tambourine, Comune di Desio e Parco delle Culture e che, fino al 10 settembre, porterà al Parco Tittoni, musica, danza, sport, teatro, cinema, buon cibo e tanta bella gente.

Su due palchi si terranno i concerti di una programmazione musicale, che vedrà esibirsi nel corso dei circa quattro mesi di festival artisti del panorama musicale italiano e internazionale, come Xavier Rudd (14 giugno), Samuele Bersani (14 luglio), Elio e Le Storie Tese (2 settembre), Kymani Marley (22 luglio), Giuliano Palma (24 giugno), Marina Rei (28 giugno), Eiffel 65 (15 luglio) e molti altri.

Oltre ai live la programmazione, poi, prevede tutta una serie di eventi speciali, dai party a tema, come Paddy’s, in cui sarà protagonista l’Irlanda e la sua cultura, agli eventi gastronomici, come lo Street Food e Microbirrifici festival, fino al Festival “Electro” Adora e la nuova Fiera del Vinile, in cui sarà possibile ascoltare e acquistare rarissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica.

Nei fine settimana, inoltre, ampio spazio sarà dedicato alle attività per i più piccoli, con laboratori di teatro gratuiti, sport e attività ricreative, mentre la sera, dalle 19, grigliatone domenicale per tutti!

Occasionissima, invece, per tutti i neo maggiorenni: Parco Tittoni aderisce infatti a 18app, il bonus da 500 euro da spendere in cultura che il governo offre a chi ha compiuto 18 anni nel corso del 2016. Chi ha requisiti non deve far altro che scaricare l’app dal sito www.18app.it e, alle casse di Parco Tittoni, sottrarre da questa l’importo del proprio concerto preferito e accedere, in bellezza, all’area concerti.

Per tutti, infine, la possibilità di usufruire del servizio di car pooling organizzato in collaborazione con Heetch, dalla cui app sarà facilissimo richiedere un passaggio dal Parco Tittoni alla stazione centrale di Milano al prezzo di 35 euro (abbordabilissimo se condiviso con amici vecchi o magari nuovi, perché no).

Info, biglietti e programma completo sul sito della manifestazione.

