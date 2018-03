Parkway Drive, si intitola Reverence il nuovo album in uscita il 4 maggio 2018

A quasi tre anni di distanza da “Ire”, il disco di maggior successo dei Parkway Drive, la band australiana ha annunciato la pubblicazione di “Reverence”, in uscita in tutto il mondo il prossimo 4 maggio.

La formazione metalcore (Winston McCall alla voce, Luke Kilpatrick e Jeff Ling alla chitarra, Jia O’Connor al basso e Ben Gordon alla batteria) ritornerà in Europa quest’estate per partecipare a diversi festival e alcuni live da headliner, tra cui l’unica data italiana il 26 giugno presso l’Ippodromo delle Capannelle nel contesto del Rock in Roma, durante la quale saranno accompagnati da Thy Art Is Murder e Emmure.

Reverence – La copertina

Reverence, la tracklist del disco

1. Wishing Wells

2. Prey

3. Absolute Power

4. Cemetery Bloom

5. The Void

6. I Hope You Rot

7. Shadow Boxing

8. In Blood

9. Chronos

10. The Colour Of Leaving

