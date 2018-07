Parkway Drive tour 2019, un concerto in Italia a febbraio

Dopo la cancellazione dello show previsto per il 26 giugno scorso nel contesto del Rock In Roma (in compagnia di Thy Art Is Murder e Emmure), finalmente una buona notizia per i fan italiani dei Parkway Drive. La band capitanata da Winston McCall infatti ha appena annunciato un’unica data nel nostro Paese, per la precisione il 13 febbraio 2019 all’Alcatraz di Milano.

La formazione metalcore australiana è reduce dalla pubblicazione di “Reverence“, pubblicato il 4 maggio 2018. Il concerto italiano sarà quindi l’occasione ideale per testare live la resa dei nuovi brani, oltre che per riascoltare i successi di una band che vanta una carriera invidiabile all’interno del proprio genere.

Parkway Drive tour 2019

Mercoledì 13 febbraio – Alcatraz, Milano

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerto: ore 19.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €35,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €42,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di venerdì 6 luglio.

Comments

comments