Ha ancora senso parlare di Musica nel 2020?

Circa 3 anni fa, quando postai l’ultimo pezzo a mia firma su MA, in un passaggio scrissi “nessuna decisione potrebbe potenzialmente essere definitiva“. Una frase che venne messa solamente per simulare chissà quali incredibili piani segreti e nascosti ai più. Una tendenza diffusissima, aumentata a dismisura e diventata pratica irrinunciabile per i protagonisti di alcune ottime pagine (ideali però dai 40 anni in su) tra cui anche Io, professione mitomane. Dovessero crearne una dedicata ai giornalisti musicali (anche per quelli che credono di esserlo) si potrebbe aprire uno spazio temporale che risucchierebbe anni di evoluzione (?) digitale in un batter d’occhio.

Considerazioni superflue a parte, quella frase di cui sopra si è rivelata incredibilmente profetica, ma non certo nel modo in cui pensavo, tre anni fa, potesse esserlo. Fatto sta che a fine 2020 posso tornare a blaterare (anche) qui sopra senza troppi problemi. E quale migliore situazione per fare il punto in ambito musicale su un anno funesto (e anche bisesto)?

Per maggiori e filosofici approfondimenti vi rimando alla pagina 2020 di Musicologia, nostro gigantesco spin-off storico, sociale, culturale sugli ultimi 60 anni (!) di Storia della Musica. Per i miei invece è sufficiente scrollare l’elenco di quelle uscite che, rigorosamente divise per macrogeneri, hanno in qualche modo segnato l’anno appena trascorso.

Nulla in realtà è stato così epocale o significativo da meritare approfondimenti infiniti: la pratica di esaltare a dismisura album normalissimi è stata la norma negli ultimi 5 anni, un lustro che ha da un lato affidato allo streaming la completa sopravvivenza della discografia, discografia che ha da tempo abbandonato il talent scouting per assecondare la produzione industriale di pezzi identici tra loro che possano totalizzare milioni di streaming nel minor tempo possibile. Dall’altro ha ancora di più ghettizzato determinati generi e ascolti, in cui i gruppi che ancora oggi osano suonare (per esempio) rock, sono spesso rimasti in bilico tra l’esigenza artistica (basilare) di esprimersi senza compromessi, e la necessità di sfornare brani nuovi a ripetizione per avere numeriche necessarie al sostentamento dei gruppi stessi.

Che la conversione “1300 stream premium = una copia di album fisico in Italia, negli States 1250 riproduzioni in streaming premium e 3750 gratuite = 1 copia fisica” potesse fare più danni della grandine era stato chiaro da subito a chi avesse qualche anno in più sulle spalle. Che la questione sia ulteriormente sfuggita di mano negli ultimi due anni è parimenti evidente, soprattutto una volta che è salita in superficie anche la questione remunerativa: per guadagnare su Spotify 4.300 dollari al lordo delle tasse servono 1 milione di streaming. Se a questa deriva ci affiancate il blocco obbligato dell’industria dei live avrete il quadro completo della situazione.

Vero, molti artisti hanno anche altre fonti di sostentamento (prevalentemente streaming con altri nomi differenti da Spotify) e accordi diretti che garantiscono guadagni ulteriori. Ma a voi davvero piace l’idea di un mercato che, nel giro di un paio d’anni, sarà dominato da solo il 2% di tutti gli artisti e band che fanno musica nel mondo?

Più che altro mi auguro che questo (tutt’altro che surreale) scenario venga compreso dal 98% di artisti rimanenti. Che sia Bandcamp la risposta, piuttosto che il ritorno dei fan club in cui i supporter ti finanziano ogni mese allo stesso modo in cui finanziano Netflix, non lo posso sapere. Ma è palese che, soprattutto in assenza di live, la strada sia segnata ora molto più che in passato.

Sui live poi servirebbe aprire un capitolo a parte, entrando in questioni più ampie relative al tema “Assembramenti” (cosa che, profeticamente, affrontai qui qualche mese fa) oltre che in affari scientifici e riguardanti la medicina da cui mi tengo debitamente distante. Mi limito solo a dire che Springsteen, qualche mese fa, disse che sarebbe stato un miracolo perdere solo due anni di tour (2020 e 2021) nella situazione sanitaria attuale. E i live in streaming a pagamento? Funzionerebbero sicuramente bene per il 2% di cui sopra. Ma mai nella misura in cui, anche per quel 2%, funzionerebbe in modo decisamente più importante un tour anche ridotto di 20 date.

Tornando al concreto, queste sono le emissioni su cui si è maggiormente parlato nel 2020: la selezione per l’ultimo anno che considereremo in Musicologia (per approfondimenti leggete qui), oltre all’elenco degli artisti più ascoltati (o meglio, passati in sottofondo mentre milioni di persone facevano le prove per i balletti su TikTok, chattavano o scrivevano frasi sconnesse su Instagram) su Spotify e varie altre chart.

In coda ciò che ho ascoltato e apprezzato io maggiormente nel 2020 giusto per appagare quel discorso su Io, professione mitomane di cui sopra.

Sì insomma una marea di roba, spesso accatastata o ascoltata poche volte, sintomo della bulimia totalmente senza senso che attanaglia il biz di questi tempi. Ma che rappresenta in piccola parte la mole di lavoro che un qualsiasi critico musicale dovrebbe quanto meno sobbarcarsi per essere al passo coi (brutti) tempi che stiamo vivendo. Scegliete quel che preferite.

E no, non c’è Famoso. Di questo argomento di puro marketing parleremo forse un’altra volta.

I 40 ALBUM CHE HANNO SEGNATO IL 2020 (Musicologia)

AC/DC – Power Up

Actress – Karma & Desire

Bob Dylan – Rough and Rowdy Ways

Bruce Springsteen – Letter to You

Bush – The Kingdom

Childish Gambino – 3.15.20

Code Orange – Underneath

Dardust – SAD Storm And Drugs

Deftones – Ohms

Diodato – Che vita meravigliosa

Dua Lipa – Future Nostalgia

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Five Finger Death Punch – F8

Francesco Gabbani – Viceversa

Ghali – Dna

Ghemon – Scritto nelle stelle

Gue Pequeno – Mr. Fini

Haim – Women in Music Pt. III

Haken – Virus

Halsey – Manic

Idles – Ultra Mono

Lil Uzi Vert – Eternal Atake

Major Lazer – Music is the Weapon

Nazar – Guerrilla

Perfume Genius – Set My Heart on Fire Immediately

Phoebe Bridgers – Punisher

Pinguini Tattici Nucleari – Fuori dall’hype – Ringo Starr

Populous – W

Protomartyr – Ultimate Success Today

Róisín Murphy – Róisín Machine

Run The Jewels – RTJ4

Samuele Bersani – Cinema Samuele

Slait – Bloody Vinyl 3

Sylosis – Cycle of Suffering

Taylor Swift – Folklore

Tedua – Vita vera mixtape

The Weeknd – After Hours

Within The Ruins – Black Heart

Yungblud – Weird!

Zen Circus – L’ultima casa accogliente

SPOTIFY – ITALIA

– artisti più ascoltati

1. tha Supreme

2. Sfera Ebbasta

3. Marracash

4. Guè Pequeno

5. Geolier

– artiste più ascoltate

1. Elodie

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ana Mena

5. Elisa

SPOTIFY – MONDO

– artisti più ascoltati

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

– artiste più ascoltate

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

ALTRI ALBUM MAINSTREAM (di vari generi) CHE POTRESTE CONSIDERARE

Algiers – There Is No Year

Ariana Grande – Positions

Charlie XCX – How I’m Feeling Now

Ellie Goulding – Brightest Blue

Eminem – Music to Be Murdered By – Side B

Fleet Foxes – Shore

Grimes – Miss Anthropocene

Kesha – High Road

Khruangbin – Mordechai

Kylie Minogue – Disco

Lana Del Rey – White Hot Forever

Matt Berninger – Serpentine Prison

Miley Cyrus – Plastic Hearts

Nicole Atkins – Italian Ice

Norah Jones – Pick Me Up From The Floor

Roddy Rich – Please Excuse Me For Being Antisocial

Sam Smith – Love Goes

Sault – Untitled (Black Is)

Sufjan Stevens – The Ascension

Tame Impala – The Slow Rush

The 1975 – Notes On A Conditional Form

Tricky – Fall to Pieces

Tunes of Negation – Like The Stars Forever And Ever

Woodkid – S16

YoungBoy Never Broke Again – Top

ALTRI ALBUM ITALIANI DA SEGNALARE

Bnkr44 – 44. Deluxe

Brunori SAS – Cip!

Calibro 35 – Momentum

Colapesce & Dimartino – I mortali

Eugenio in via di Gioia – Tsunami

Frah Quintale – Banzai (Lato blu)

Gemitaiz – QVC9

Giorgio Canali – Venti

Joan Thiele – Operazione oro

Lucio Corsi – Cosa faremo da grandi

Populous – W

Psicologi – Millennium Bug

Speranza – L’ultimo a morire

GLI ALBUM ROCK DEL 2020

AC/DC – Power Up

Biffy Clyro – A Celebration of Endings

Black Stone Cherry – The Human Condition

Bob Dylan – Rough and Rowdy Ways

Bob Mould – Blue Hearts

Bon Jovi – 2020

Bring Me The Horizon – Post Human: Survival Horror

Bruce Springsteen – Letter to You

Bush – The Kingdom

Corey Taylor – CMFT

Deep Purple – Whoosh!

Deftones – Ohms

Fontaines DC – A Hero’s Death

Green Day – Father of All Motherfuckers

Idles – Ultra Mono

Nothing But Thieves – Moral Panic

Ozzy Osbourne – Ordinary Man

Pearl Jam – Gigaton

Poppy – I Disagree

Puscifer – Existential Reckoning

Smashing Pumpkins – Cyr

Stone Temple Pilots – Perdida

The Strokes – The New Abnormal

The Struts – Strange Days

Yungblud – Weird!

ALTRI ALBUM HARD&HEAVY DA SEGNALARE

Alpha Wolf – A Quiet Place to Die

August Burns Red – Guardians

Bury Tomorrow – Cannibal

Deeds of Flesh – Nucleus

Enter Shikari – Nothing Is True & Everything Is Possible

Ghostkid – s/t

Giobia – Plasmatic Idol

Good Tiger – Raised in a Doomsday Cult

Intronaut – Fluid Existential Inversions

Lamb of God – s/t

Loathe – I Let It in and It Took Everything

Paradise Lost – Obsidian

Sevendust – Blood & Stone

Sharptooth – Transitional Forms

Suicide Silence – Become the Hunter

Testament – Titans of Creation

Tigerwine – Nothing Is for You

IL MIO “POLLO” 2020 E RELATIVA PLAYLIST



10 ALBUM DEL 2020

1 – Within The Ruins – Black Heart

2 – Boston Manor – Glue

3 – Sylosis – Cycle of Suffering

4 – Daniel Tompkins – Ruins

5 – Bush – The Kingdom

6 – August Burns Red – Guardians

7 – Protest The Hero – Palimpsest

8 – Bleed From Within – Fracture

9 – Trivium – What The Dead Men Say

10 – 10 Years – Deja-Vu

PEZZI DA ASCOLTARE A PRIORI NELLA PLAYLIST

1 – Afterglow – Drifting

2 – Psycroptic – The Watcher of All

3 – Aviations – Nineties Nine Ties

4 – Corey Taylor – European Tour Bus Bathroom Song

5 – Softspoken – Sleight of Hand

