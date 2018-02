Pat Torpey, morto a 64 anni il batterista dei Mr. Big

Pat Torpey, storico batterista dei Mr. Big, si è spento lo scorso 7 febbraio all’età di 64 anni a causa di complicazioni dovute al morbo di Parkinson, diagnosticatogli nel 2014. Nonostante ciò il musicista prese ancora parte a molti concerti della formazione statunitense, pur limitandosi a tenere il ritmo con i tamburelli, affiancando talvolta il collega e nuovo componente della band Matt Starr.

Oltre ad aver partecipato alle incisioni degli album dei Mr. Big (dal 1988 al 2002, per poi ritornare nella band nel 2009 in occasione della reunion) e ai relativi tour, Pat Torpey pubblicò alcuni lavori solisti e suonò in tour con David Lee Roth, Richie Kotzen, Impellitteri, The Knack e Johnny Hiland.

L’ultimo album dei Mr. Big, “Defying Gravity“, è stato pubblicato il 7 luglio 2017 ed è il primo lavoro del gruppo in cui è presente il sopracitato Matt Starr, a supporto di Pat Torpey.

Comments

comments