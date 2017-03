Paul Weller tour 2017, tre concerti in Italia a settembre

Paul Weller a settembre 2017 sarà in tour in Italia, per ben tre concerti: lo storico leader di Jam e Style Council suonerà a Bologna, a Venaria Reale (TO) e a Milano. Attivo come solista fin dall’ormai lontano 1989, l’ultimo album di Weller è stata pubblicato nel 2015, e si intitola “Saturns Pattern”.

“Saturns Pattern” è il prodotto di una personalità artistica complessa, ma finalmente in pace con se stessa e col mondo, un ricco e nutriente frullatone offerto da Paul Weller con un’urgenza e una naturalezza sorprendenti per un artista che all’anagrafe conta ben 57 soli. (Qui la recensione)

Paul Weller tour 2017

Domenica 10 settembre 2017 – Bologna

Estragon, via Stalingrado, 83

Inizio concerto ore 21.00

Prezzi biglietti:

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 11 settembre 2017 – Venaria Reale (TO)

Teatro della Concordia, Corso Puccini

Inizio concerto ore 21.00

Prezzi biglietti:

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Martedì 12 settembre 2017 – Milano

Alcatraz, via Valtellina, 25

Inizio concerto ore 21.00

Prezzi biglietti:

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto

I biglietti saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 10 del 30 marzo.

