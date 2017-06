Luciano Pavarotti, un concerto evento a settembre per il decennale della scomparsa

Il 6 settembre di quest’anno cade il decennale della scomparsa del più grande tenore italiano di tutti i tempi, Luciano Pavarotti.

Per l’occasione sono state organizzate una serie di celebrazioni, ordite in primis dalla Fondazione Pavarotti guidata da Nicoletta Mantovani Pavarotti, che culmineranno la sera stessa in una serata-evento dedicata alla memoria dell’artista, trasmessa in diretta su Rai 1.

Dall’Arena di Verona Carlo Conti farà da cerimoniere per lo speciale “Pavarotti 10th Anniversary”, nel quale interverranno numerosi ospiti a testimoniare la storia irripetibile che ha consacrato Pavarotti a icona mondiale. “Anche a distanza di dieci anni dalla sua scomparsa, la memoria di Luciano è ancora viva nei cuori della sua famiglia e della gente che lo ha amato”, ricorda la vedova del Maestro a margine della conferenza di presentazione dell’evento allestita nel singolare Pavarotti Restaurant di Milano.

Come sottolinea anche Ferdinando Salzano di FEP Group (che co-produce la serata): “La volontà di portare la lirica alle masse è stata da sempre alla base degli sforzi di Pavarotti e in questa direzione ci siamo mossi per scegliere location e cast della serata. Nell’Arena di Verona, tempio della Lirica, verrà omaggiata la carriera incredibile del Maestro Pavarotti attraverso i racconti e la musica di grandi ospiti, a cominciare da Plácido Domingo e José Carreras, ma anche Zucchero, Nicola Piovani e molti altri”. Tra i presenti anche il regista premio Oscar Ron Howard, impegnato nella realizzazione di un docu-film incentrato sulla figura del Maestro.

Le celebrazioni per ricordare la grande voce del tenore non si limitano al prime time su Rai 1 del 6 settembre, ma coinvolgeranno la sua Casa Museo a Modena, che per l’occasione sarà aperta al pubblico gratuitamente durante la giornata, e il web: la nuova piattaforma “Pavarotti 10th Anniversary” sarà online il giorno stesso e permetterà di seguire le attività del decennale da tutto il mondo. Le celebrazioni continueranno nei mesi successivi in Tunisia, Qatar, Oman e Indonesia, dove sono in programma altri eventi in memoria di “Big Luciano”.

La partnership con UNHCR convoglierà parte dei proventi a sostegno dei rifugiati.

