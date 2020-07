Anche i Pavement sbarcano su Bandcamp

Considerati da molti come una delle seminali indie rock band degli anni Novanta, gli statunitensi Pavement sbarcano oggi sulla piattaforma Bandcamp. La band di Stephen Malkmus, che si aggiunge alla lunga lista che vanta tra i tanti Sonic Youth e l’ex Dillinger Escape Plan Greg Puciato (oltre ad un’intera casa discografica leggendaria, la Dischord), ha reso disponibile in digital download la loro intera discografia, prima presente nei maggiori servizi di streaming audio.

I cinque album (“Slanted & Enchanted”, “Crooked Rain, Crooked Rain”, “Wowee Zowee”, “Brighten The Corners” e “Terror Twilight”) sono disponibili al costo di 9,99$ l’uno; il digital download include, oltre alla possibilità di streaming illimitato sull’applicazione di Bandcamp, anche i file in formato lossless FLAC, permettendo quindi l’ascolto anche in digitale alla massima qualità di canzoni come “Cut Your Hair” e “Gold Soundz”.

La notizia arriva a poche settimane dalla ristampa del già citato “Wowee Zowee” in occasione del suo venticinquesimo anniversario da parte dell’etichetta Matador,, atteso per il prossimo agosto all’interno del format Revisionist History.

Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno del ritorno live dei Pavement per alcune performance, tutte inserite all’interno del circuito Primavera Sound in esclusiva mondiale. Saltate a causa dell’epidemia COVID-19, le stesse sono già state confermate per il 2021.

Comments

comments