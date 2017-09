La stagione dei concerti open air è appena finita, ma le voci sui live della prossima estate iniziano già a rincorrersi freneticamente. Secondo quanto riportato da Il Giorno in un recente articolo, lo stadio San Siro di Milano potrebbe ospitare nel 2018 nomi quali Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bon Jovi, Ligabue e Cesare Cremonini. Nulla di quanto descritto al momento è ovviamente ufficiale e riporta a propria volta voci non meglio precisate.

Il più alto grado di attendibilità, potrebbe effettivamente riguardare gli artisti italiani. Come riporta Il Giorno, i più quotati sono Cesare Cremonini e Ligabue. Il cantautore bolognese non si è mai esibito a San Siro, e con un nuovo album in uscita il prossimo 24 novembre la consacrazione milanese sembrerebbe molto probabile. Il Liga invece ha già suonato a San Siro per ben undici volte, ma secondo quanto annunciato dal manager del rocker di Correggio, Claudio Maioli, il 27 novembre 2016 al raduno del “Bar Mario” al Nelson Mandela Forum di Firenze: “Luciano tornerà in tour negli stadi nell’estate 2018”.

