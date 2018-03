Pearl Jam, una nuova canzone dal titolo Can’t Deny Me

Cosa è successo ai Pearl Jam? Dopo quattro anni rompono il silenzio con un nuovo pezzo intitolato “Can’t Deny Me” che suona come una ammissione di vecchiaia, la prova dell’estinzione di una fiamma che ci ha fatto innamorare di loro negli anni.

A peggiorare questa sensazione è lo spunto che anima e giustifica questa nuova produzione, quello di protesta verso un mondo che sta andando alla malora sotto gli occhi di tutti, un canto di protesta nascosto dentro due minuti e mezzo e poco più di svogliatezza.

Trump è un male che tutti condividiamo e i Pearl Jam tornano a urlare contro quello che non va come ai bei tempi. Il problema è che i Pearl Jam che conosciamo in questo mondo non potrebbero nemmeno esistere, al di là di ogni protesta e di ogni urlo indignato, questi Pearl Jam hanno navigato negli anni e sono ne più ne meno il risultato del nostro tempo, come lo siamo noi.

Perchè spesso questo astio, questo disamore nei confronti dei nostri eroi invecchiati è come guardarsi allo specchio e rifiutare di accettare la sconfitta di un guerriero che ha lottato finchè ha potuto, ma poi ha dovuto arrendersi. Allinearsi. Questo non vuol dire accettare le ombre, le ingiustizie, il male del mondo. Vuol dire però accettare compromessi. E che cosa è l’ultimo album della band di Seattle “Lightning Bolt” se non un grande compromesso al mercato? Travestito da rock immediato è lo scenario più evidente di una band che ha perso lo smalto e questo ultimo pezzo ne è la sua incresciosa continuità.

Il discorso è annoso e già affrontato. Come si può conciliare la maturazione di una band che ha fatto della sua energia nervosa il suo potere, anche nei momenti musicali più raccolti e romantici? Come si concilia l’accasamento dei suoi elementi, la famiglia, la sedentarietà a l’immagine che di loro continuiamo ad avere quando chiudiamo gli occhi, e sentiamo le onde dell’oceano e le detonazioni di “Ten” di “Vs” e di “Vitalogy”? Come possiamo conciliare un grido di protesta di due minuti e quaranta secondi e le immagini di pochi giorni fa di Eddie Vedder sul red carpet degli Oscar circondato da ipocrisie, potere, facce e anime di plastica? Non si può, non riusciamo. Ma non riusciamo nemmeno a rinunciare, a lasciarli andare. E lo dicevano i Led Zeppelin, gli anni passano ma le canzoni rimangono le stesse.

