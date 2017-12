Pearl Jam tour 2018, le date dei concerti in Italia

Finalmente la notizia che tutti i fan italiani dei Pearl Jam aspettavano da tempo: Eddie Vedder e soci infatti si esibiranno in Italia per ben tre date durante l’estate del 2018, precisamente il 22 giugno a Milano (I-Days), il 24 giugno a Padova e per finire il 26 giugno a Roma. Senza contare le date solista di Vedder dello scorso giugno, i Pearl Jam non suonano in Italia dal 2014, anno in cui hanno regalato due storiche performance allo Stadio San Siro di Milano e al Nereo Rocco di Trieste. Contestualmente all’annuncio delle date italiane, la band di Seattle ha reso note le tappe di un tour europeo che li terrà impegnati tra giugno e luglio 2018.

Gli iscritti al fan club ufficiale della band avranno la possibilità di accedere alle prevendite delle date di Roma e Padova già dalle ore 9.00 di venerdì 1 dicembre 2017 collegandosi al sito www.pearljam.com.

I fan avranno modo di acquistare i biglietti per la data agli I-Days di Milano tramite la prevendita MyLive Nation già dalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre per 48 ore, registrandosi gratuitamente (o effettuando l’accesso al proprio account) su www.livenation.it.

I biglietti per tutti e tre i concerti andranno invece in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 dicembre 2017 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Pearl Jam tour 2018, le date dei concerti

22 giugno – I-Days Milano, Area Expo Rho

24 giugno – Stadio Euganeo, Padova

26 giugno – Stadio Olimpico, Roma

