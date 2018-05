Peligro, fuori il nuovo disco Mietta sono io

“Mietta sono io”, sì, si intitola così il nuovo disco di Peligro e, no, non si tratta di un attacco di personalità multipla.

Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming da venerdì 25 maggio 2018, questo quarto album di Andrea Mietta (nome di battesimo del rapper), è frutto della collaborazione con il produttore più quotato del rap italiano, Marco Zangirolami, preferito in quest’occasione al socio di vecchia data Hernan Brando.

Dodici canzoni, anticipate dal singolo “La parte migliore” e presentate live ieri sera nello showcase tenutosi al Goganga di Milano, che portano l’ascoltatore nel mondo interiore di Peligro. Un viaggio introspettivo per il rapper milanese, che nel disco racconta come mettendosi in discussione, sia riuscito a superare alcuni limiti personali, arrivando a scoprire un lato di sé ancora sconosciuto.

“Questo è probabilmente l’album più introspettivo che abbia mai realizzato. Mentre scrivevo sono entrato in contatto con dei lati di me che forse c’erano sempre stati, ma che avevo sempre ignorato. L’incontro con questo “nuovo me” mi ha, in un certo senso, stravolto, dandomi una nuova immagine di quello che sono”, ha raccontato il rapper, che presto annuncerà le date live per l’estate.

Tracklist:

1. Intro (Cronache di noi)

2. Devo andare

3. Mille vite

4. Sorrisi altrove

5. La parte migliore

6. Male e bene

7. La cosa sbagliata

8. Affini

9. Proprio come me

10. Caffeina

