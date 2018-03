Pennywise tour 2018, due concerti in Italia a luglio

Due appuntamenti imperdibili per gli amanti del punk hardcore: i Pennywise infatti torneranno in Italia per due date estive, il 3 luglio presso la spiaggia Beky Bay a Bellaria Igea Marina (RN) e il 4 luglio al Carroponte di Sesto S. Giovanni (MI). Per l’occasione i Nostri saranno accompagnati da altri due pezzi da novanta della scena, ovvero Sick Of It All e A Wilhelm Scream.

“Yesterdays” è l’undicesimo album in studio dei Pennywise, pubblicato nel luglio 2014. Secondo recenti dichiarazioni rilasciate dal chitarrista Fletcher Dragge, la lavorazione del nuovo disco è terminata e sarà probabilmente pubblicato proprio nel corso dei prossimi mesi.

Pennywise tour 2018, le date dei concerti

03 luglio 2018

Spiaggia Beky Bay, Bellaria Igea Marina (RN)

Ingresso 30,00 + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Mailticket, Ciaoticket e Ticketone.

04 luglio 2018

Carroponte, Sesto S. Giovanni (MI)

Ingresso 30,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sul circuito Ticketone.

