Pet Shop Boys Tour 2017, unica data italiana a Lucca il 31 luglio

I Pet Shop Boys sono l’ultimo nome aggiunto al cartellone del Lucca Summer Festival. La band inglese, autrice di hit del calibro di “It’s A Sin” e “West End Girls”, si esibirà nella centrale Piazza Napoleone il prossimo 31 luglio per quello che è ad oggi l’ultimo evento in calendario della rassegna organizzata dal promoter D’Alessandro E Galli. Il combo d’Oltremanica si aggiunge ad artisti del calibro di Green Day, Robbie Williams, Il Volo, Kasabian, Macklemore And Ryan Lewis, Imagine Dragons, Ennio Morricone e Lauryn Hill.

I Pet Shop Boys scelgono quindi la Toscana per portare nel nostro Paese il Super World Tour, che ha toccato i palasport e i teatri lo scorso autunno (la prima si tenne alla Royal Opera House di Londra) e che sarà protagonista dei calendari dei maggiori festival estivi europei. Tra gli innovatori del live show moderno, per il nuovo concerto il duo si è rivolto a Es Devlin, che fu tra i curatori dello spettacolo di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012.

Pet Shop Boys Tour 2017, i dettagli del concerto di Lucca

31 luglio 2017, Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone)

Inizio concerto: 21:30

Biglietti:

Platea Numerata €. 52,00 + prev.

Posto in Piedi €. 32,00 + prev.

