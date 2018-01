Piccoli Animali Senza Espressione, concerto e presentazione del disco a Roma (con Music Attitude)

Per una volta fateci vantare un po’: o meglio, fatemi essere fiera di aver scoperto e amato per tempo un gruppo già attivo da qualche anno, i Piccoli Animali Senza Espressione. Il loro album “Sveglio fantasma“, pubblicato a maggio del 2017, è stato una delle poche novità dello scorso anno a colpire particolarmente l’attenzione: come avevamo scritto nella recensione, è un album non facile ma ricchissimo di sfumature ed eleganza che nel mondo del pop tende a mancare un po’ troppo spesso.

Dopo averlo portato al MEI di Faenza, i Piccoli Animali Senza Espressione stanno girando l’Italia con “Sveglio fantasma” e saranno a Roma il prossimo 12 gennaio 2018 per un live speciale al Teatro Arciliuto, in pieno centro della Capitale, dove si terranno la presentazione ufficiale e il concerto per sostenere una band tanto atipica quanto interessante del panorama italiano. Sarà una presentazione nella quale saremo parte attiva sul palco: parleremo con i musicisti Edoardo Bacchelli, Andrea Fusario, Filippo Trombi e Annalisa Boccardi e ci faremo raccontare dell’album in modo ancora più dettagliato dal vivo, che è ben diverso dal leggere una recensione. Presenti, oltre a noi (cioè me), anche l’attore Dario Ballantini e il giornalista Riccardo de Stefano di Classic Rock.

L’appuntamento è per il 12 gennaio 2018 per il concerto e presentazione di “Sveglio fantasma” dei Piccoli Animali Senza Espressione al Teatro Arciliuto di Roma: i biglietti sono in vendita sul sito del teatro al prezzo di 15 euro l’unico, ridotto 12 euro per gli iscritti alla newsletter. I dettagli sull’evento Facebook. Ah, ci vediamo lì.

