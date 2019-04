Pijamaparty, in arrivo l’esordio Ca$h Machine e sette date italiane

Si intitola “Ca$h Machine” il disco d’esordio dei Pijamaparty, anticipato dal singolo “Pie” e disponibile in tutti i negozi di dischi da venerdì 12 aprile.

Quindici tracce, in cui la band di Colle Val D’Elsa (Siena), celebra suono, estetica e approccio Anni ’90, in un pijama party per bambini un po’ troppo cresciuti. Da Marylin Manson ai Teletubbies, dai Rage Against the Machine a Nyan Cat, dai Die Antwoord a Miyazaki, mettendoci dentro anche gli orsetti gommosi, saccheggiano a piene mani l’immaginario pop contemporaneo e svariati generi musicali.

Il risultato è una sorta di schizofrenico crossover, in cui rock, punk, funk e skunk, mescolano la loro energia all’elettronica e alla botta di reggae e dub. Per quanto trasversale, la ricetta produce un suono diretto, facile da ascoltare e da ballare. Una ricetta che regala i suoi sapori migliori dal vivo, con uno spettacolo, al via il 12 aprile da Perugia, dove citazioni colte collidono con motivetti tormentone che attingono agli indelebili ricordi delle canzoncine dell’asilo.

In un’ora e mezza di show, con una scaletta che accosta cover e brani inediti, $ilvia (voce), CumZ (basso), Hanif (chitarra), Vic (tastiere) e Mug (batteria) fanno esattamente quello che gli pare, dando vita a uno sproloquio musicale svincolato da preconcetti e etichette di genere in maniera violenta e spudorata, ma affabile.

Tour 2019:

Venerdì 12 aprile – Urban – Perugia;

Sabato 20 aprile – Viper Theatre – Firenze;

Giovedì 25 aprile – Arci Chinaski – Sermide (MN);

Venerdì 26 aprile – Arci Tom – Mantova;

Sabato 27 aprile – Ohibò – Milano;

Sabato 11 maggio – Bookique – Trento;

Venerdì 7 giugno – Reasonanz – Loreto (AN).

Comments

comments