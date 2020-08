PIXIES Per celebrare il 30esimo anniversario di BOSSANOVA venerdì 07 agosto esce la ristampa in vinile rosso edizione limitata su 4AD, distribuzione Self

I Pixies hanno continuato a lavorare con Gil Norton dopo aver collaborato con grande successo al loro secondo album, Doolittle, certificato platino; questa volta però è stato scelto di registrare a Los Angeles invece che nella loro nativa Boston (la traccia “Blown Away”, tuttavia, è stata registrata all’Hansa Tonstudio di Berlino durante un tour europeo nel 1989). Il loro terzo album, Bossanova per l’appunto, arriva in quegli stessi anni, nel 1990 per la precisione; fu un periodo particolarmente fertile per la band con Kim Deal che ebbe successo anche con i Breeders, che avevano pubblicato il loro album di debutto Pod solo pochi mesi prima.

Con i singoli “Allison” (un tributo al pianista jazz e blues Mose Allison), “Dig For Fire” e “Velouria“, oltre alla prima copertina di uno dei loro album “Cecilia Ann” (originariamente di The Surftones), Bossanova mostrò un lato meno primitivo alla band, con il surf e lo space rock che salivano alla ribalta. Liricamente, Black Francis è ancora più enigmatico con un tema di fantascienza ricorrente che corre dappertutto, che a sua volta ha influenzato il classico design del pianeta di Vaughan Oliver.

4AD0265LPX

Pixies – Bossanova 30th Anniversary Reissue on limited red vinyl

A1. Cecilia Ann

A2. Rock Music

A3. Velouria

A4. Allison

A5. Is She Weird

A6. Ana

A7. All Over The World

B1. Dig For Fire

B2. Down To The Well

B3. The Happening

B4. Blown Away

B5. Hang Wire

B6. Stormy Weather

B7. Havalina

Foto copertina credits by Kevin Westenberg

