Pixies tour 2019, due date in Italia ad ottobre

I Pixies torneranno in Italia ad ottobre. La band statunitense, una delle più importanti della musica rock, pubblicherà il nuovo album a settembre 2019, anticipandolo con dei podcast nei quali verranno raccontati dettagli sul making of disponibili nel corso dell’estate. Il nuovo lavoro sarà il secondo con Paz Lenchantin al basso, che ha sostituito nel 2013 la storica Kim Deal, e il terzo uscito per la Pixiesmusic, etichetta che ha prodotto tutti i dischi della band dopo il silenzio discografico durato più di vent’anni.

Il tour, che partirà da Cardiff a settembre, farà tappa in Italia per due show (prevendite aperte da venerdì 5 aprile alle 11). Di seguito i dettagli dei concerti.

11 ottobre 2019 – Bologna – Estragon

12 ottobre 2019 – Torino – OGR Officine Grandi Riparazioni

