Pj Harvey Tour 2017, una data ad agosto al Todays Festival

Primo grande annuncio per il Todays Festival, l’evento che torna a popolare la torrida estate torinese dal 25 al 27 di agosto.

PJ Harvey calcherà il palco dei Todays venerdì 25 agosto per l’unica data italiana della tranche estiva del tour 2017.

La musicista britannica torna in Italia a neanche un anno dalla sua ultima apparizione a ottobre 2016 in occasione del tour di presentazione dell’ultimo album “The six hope demolition project” che l’ha vista esibirsi all’Alcatraz di Milano e al teatro Obihall di Firenze.

PJ Harvey rappresenta un ulteriore salto di qualità per il neonato festival che dal 2015 ha visto alternarsi sulla scena artisti del calibro di Interpol, TV On The Radio, John Carpenter e The Jesus and Mary Chain.

Pj Harvey Tour 2017, la data italiana

25 agosto 2017, Todays Festival-Torino

In attesa di altri annunci da parte degli organizzatori, i biglietti singoli per la data del 25 agosto saranno disponibili da venerdì 10 marzo su Ticketone e Vivaticket.

info: www.todaysfestival.com

